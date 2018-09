Ein Trio von jungen Männern soll in Tirol mehrere Personen ausgeraubt haben.

Zuletzt hatten die drei in Kufstein einen Deutschen mit gezücktem Messer zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Über die Verdächtigen, einen 22-jähriger Iraker, einen 17-jähriger Afghane und einen 18-Jähriger mit ungeklärter Staatsbürgerschaft, wurde die Untersuchungshaft verhängt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mitte Juli hatte das Trio in den frühen Morgenstunden bei einem Lokal in Kufstein den 28-jährigen Deutschen mit gezücktem Messer ausgeraubt. Sie entrissen ihrem Opfer einen Turnbeutel und stahlen daraus eine Geldtausche, ein Smartphone sowie den Personalausweis des 28-Jährigen. Bei den Ermittlungen habe sich schließlich herausgestellt, dass die drei zudem einen 18-jährigen Einheimischen, sowie einen 17-jährigen Deutschen beraubt hatten.

Die jungen Männer sollen die Taten gemeinsam begangen haben. Sie zeigten sich laut Polizei nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt eingeliefert.

