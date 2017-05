In Manchester haben am Montag Trauerzeremonien für die Opfer des Anschlags vor einer Woche begonnen. Die Namen der Opfer wurden bei einer religiösen Feier, an der Hunderte Menschen teilnahmen, verlesen. Ein 22-jähriger Attentäter hatte sich am Ende eines Konzerts der US-Sängerin Ariana Grande in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen, 116 Menschen wurden verletzt.

Die Stadtverwaltung rief zu einer Mahnwache auf, die am Abend zum genauen Zeitpunkt des Anschlags um 22.31 Uhr Ortszeit stattfinden soll. Auf einem Platz in der Nähe des Anschlagsortes liegen seit Tagen große Mengen Blumen und Ballons mit Botschaften des Gedenkens an die Anschlagsopfer.

Der Bahnhof Victoria Station, der sich in unmittelbarer Nähe des Anschlagsorts befindet und seither geschlossen blieb, soll ab Dienstag wieder genutzt werden. Die britische Polizei arbeitet nach eigenen Angaben mit tausend Beamten daran, die Hintergründe des Attentats aufzuklären.