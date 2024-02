Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein großes russisches Landungsschiff vor der Halbinsel Krim zerstört. Es handle sich um die "Caesar Kunikow", teilte das Militär am Mittwoch mit. Laut einem Bericht von "Ukrajinska Prawda" wurde das Schiff von ukrainischen Seedrohnen getroffen und beschädigt. Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine sind indes nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Mittwoch drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind.

13 Menschen seien verletzt worden, als die Stadt Selydowe in der Oblast Donezk beschossen worden sei, erklärte die dortige Stadtverwaltung auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Ein Krankenhaus und mehrere Wohnungen eines fünfstöckigen Wohngebäudes seien beschädigt worden. Der Gouverneur von Donezk, Wadym Filaschkin, teilte auf Telegram mit, 100 Patientinnen und Patienten seien in anderen Krankenhäusern in nahe gelegenen Ortschaften in Sicherheit gebracht worden.

Selydowe hatte vor Kriegsbeginn etwa 24.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist nach ukrainischen Angaben in den vergangenen Wochen unter verstärkten russischen Beschuss geraten. Die Oblast Donezk steht zu 57 Prozent unter russischer Besatzung. Sie war bereits 2014 Kampfgebiet, als die pro-russischen Separatisten die gleichnamige Regionalhauptstadt und andere größere Städte unter ihre Kontrolle brachten.

Das ukrainische Medienportal "Ukrajinska Prawda" veröffentlichte mehrere Videos, auf denen eine Rauchsäule und über dem Meer fliegende Hubschrauber zu sehen sind. Unter Berufung auf eine anonyme Quelle beim Militärgeheimdienst HUR meldete das Portal, das russische Landungsschiff "Caesar Kunikow" sei so schwer beschädigt worden, dass es gesunken sei. Das russische Verteidigungsministerium sprach lediglich von sechs ukrainischen Drohnen, die in der Nacht angeblich erfolgreich über dem Schwarzen Meer abgeschossen worden seien.

Die Ukraine verteidigt sich seit fast zwei Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Das ukrainische Militär hat dabei mehrfach bereits russische Kriegsschiffe mit Raketen und Seedrohnen versenkt oder zumindest schwer beschädigt. Die russische Schwarzmeerflotte konnte damit mittlerweile weitgehend aus dem Westteil des Schwarzen Meeres verdrängt werden. Im Dezember wurde ein großes russisches Landungsschiff von ukrainischen Marschflugkörpern getroffen. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. 2022 versenkten die ukrainischen Streitkräfte das Herzstück der russischen Schwarzmeerflotte, den Raketenkreuzer "Moskwa".

Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete indes über den Abschuss von neun aus der Ukraine gestarteten Drohnen über den russischen Regionen Belgorod und Woronesch und über dem Schwarzen Meer. Die Agentur beruft sich auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Zwei der Drohnen seien über russischem Gebiet abgeschossen worden, sechs Drohnen über dem Schwarzen Meer. Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte in den sozialen Medien mit, eine Frau sei mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Sowohl Russland als auch die Ukraine bestreiten, bei ihren Angriffen auf das Gebiet des jeweils anderen Landes Zivilisten ins Visier zu nehmen. Beide Seiten geben an, dass ihre Luftangriffe, die oft abseits der Frontlinie stattfinden, das Ziel haben, kritische Energie-, Militär- und Verkehrsinfrastruktur zu zerstören.