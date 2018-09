Eine tote Frau ist am Montag mit Stichwunden in einer Wohnung in Meran in Südtirol gefunden worden. Laut Medienberichten dürfte sie durch mehrere Messerstiche getötet worden sein. Laut dem Internetportal "stol.it" wurde bereits ein Verdächtiger festgenommen. Der Mann soll selbst die Polizei alarmiert haben, hieß es.

Bei dem Opfer soll es sich um eine 34-jährige Einheimische handeln. Am Nachmittag wurden die Eltern der Frau einvernommen, berichtete "stol.it". Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.