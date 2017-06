Ein 17-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha ist in der Nacht auf Samstag durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Der junge Mann kletterte am Abstellgleis des Bahnhofs Kaiserebersdorf auf einen Kesselwagen.

Dabei erlitt der 17-Jährige durch den Kreis der Oberleitung einen tödlichen Stromschlag. Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät.