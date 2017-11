Ein 41 Jahre alter Leasingarbeiter ist am Freitagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Wolfurt (Bez. Bregenz) tödlich verletzt worden. Er und ein Kollege waren mit Malerarbeiten in einem Parklift beschäftigt, als der Mann von einem mehrere hundert Kilo schweren Gegengewicht des Lifts am Kopf getroffen wurde.

Der Mann war nach Polizeiangaben auf der Stelle tot. Der Unfall in einem Unternehmen ereignete sich, als die beiden Männer auf unterschiedlichen Plattformen standen und der eine Arbeiter mit seiner Plattform nach oben fuhr. Gleichzeitig hatte sich der Verunglückte zwischen den Streben durchgelehnt, um die Innenseite zu bemalen.