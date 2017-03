Vor Gefahren durch den prognostizierten Föhnsturm mit Orkanböen bis zu 160 km/h auf den Bergen und gefährlichen Windspitzen bis zu 120 km/h in den Tälern haben am Freitag Experten in Tirol gewarnt. Die Landeswarnzentrale riet vor Aufenthalt und Aktivitäten im Wald ab. Zudem sei erhöhte Vorsicht im Hochgebirge geboten.

"Der Aufenthalt in Wäldern bei einem solchen Sturm kann lebensgefährlich sein", so Stefan Thaler von der Landeswarnzentrale: "Beim Befahren und Betreten der Wälder besteht Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume. Und auch im Hochgebirge lauert aufgrund von orkanartigen Windgeschwindigkeiten große Gefahr". Generell sei der morgige Samstag "für sämtliche Aktivitäten im Gebirge" nicht geeignet.

Besonders betroffen werden die Föhntäler wie das Wipptal, das Oberinntal, das Zillertal sowie der Raum Innsbruck und Umgebung sein. Aber auch andere Nord-Süd-gerichtete Täler könnten die Auswirkungen des Wettertiefs zu spüren bekommen, hieß es. Der Höhepunkt wurde für den morgigen Samstag erwartet.

Ab Freitagabend soll es stürmisch werden, spätestens in der zweiten Nachthälfte seien dann in den klassischen Föhntälern Böen von bis zu 120 km/h zu erwarten. Der Höhepunkt des Föhnsturms soll laut Experten am Samstag um die Mittagszeit (Kernzeit: 9.00 bis 15.00 Uhr) erreicht werden. "Bei solchen orkanartigen Böen ist durchaus von einem Sturm mit Schadenspotenzial zu sprechen", so Thaler. Auf den Bergen Nordtirols könnte es Spitzenwindgeschwindigkeiten von 130 bis 170 km/h geben.