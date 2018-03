Thailand bekommt Geldscheine mit neuem König

Thailand bekommt zum ersten Mal nach mehr als 70 Jahren Geldscheine mit einem neuen Gesicht: Auf den Banknoten wird künftig König Maha Vajiralongkorn (65) zu sehen sein, der nach dem Tod seines Vaters 2016 Monarch des südostasiatischen Staates wurde.

Wie die Bank von Thailand am Donnerstag mitteilte, wird das Geld mit dem Porträt von Rama X. - so der offizielle Name - vom 6. April an Zahlungsmittel sein. An diesem Tag jährt sich die Machtübernahme durch die bis heute regierende Chakri-Dynastie zum 236. Mal.

Bisher ist auf allen Scheinen noch das Porträt von König Bhumibol zu sehen, der nach mehr als sieben Jahrzehnten Regentschaft im Oktober 2016 mit 88 Jahren starb. Die Amtsgeschäfte übernahm dann sechs Wochen später sein einziger Sohn. Offiziell gekrönt ist der neue König noch nicht. Maha Vajiralongkorn hält sich seit mehreren Jahren regelmäßig in Bayern auf. Am Starnberger See besitzt er eine Villa. Die thailändische Währung heißt Baht.