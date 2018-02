Tennis: G. Melzer gewann Auftakteinzel bei Davis Cup gegen Weißrussen

Österreichs Davis-Cup-Team liegt nach dem Auftakt-Einzel im Erstrunden-Länderkampf der Europa/Afrika-Zone I im VAZ St. Pölten gegen Weißrussland mit 1:0 in Führung. Gerald Melzer besiegte am Freitagnachmittag Ilja Iwaschka 2:6,7:5,6:4, womit ihm die Revanche für die Viersatzniederlage gegen den 23-Jährigen in dessen Heimatstadt Minsk im vergangenen April beim 1:3 gegen die Weißrussen geglückt ist.

Im Anschluss daran liegt es an Dominic Thiem, gegen die Gäste auf 2:0 zu erhöhen. Der Weltranglisten-Sechste ist nach seiner erst am Dienstagabend zugesagten Teilnahme im ersten Duell mit dem 28-jährigen Dzmitri Zhyrmont, dem Weltranglisten-389., klarer Favorit. Der Länderkampf wird in jedem Fall am Samstag entschieden, da unterhalb der Weltgruppe nach einer Reform nur noch an zwei Tagen und zudem "best of three" gespielt wird.