Nach nur 76 Minuten haben die US Open schon ihre erste Sensation: Die topgesetzte Rumänin Simona Halep musste sich am Montag gleich in ihrem Auftaktmatch der Estin Kaia Kanepi mit 2:6,4:6 beugen. Die French-Open-Siegerin war auch vor Jahresfrist gleich in Runde eins gescheitert, ihr bisher bestes Resultat in New York bleibt damit das Semifinale 2015.

