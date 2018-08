Seit einer Woche gilt auf zwei Abschnitten der Westautobahn Tempo 140. Zum Pilotversuch in Niederösterreich zwischen Melk und Oed (Bezirk Amstetten) meinte Ferdinand Zuser, Leiter der Landesverkehrsabteilung, am Mittwoch: "business as usual". Es gebe verkehrsmäßig weiterhin keinerlei Auffälligkeiten.

Die Überwachung laufe wie bisher im normalen Ausmaß. Die mediale Vorberichterstattung dürfte zu einer "positiven Verunsicherung" der Autofahrer geführt haben - diese halten sich weitgehend genau an das erhöhte Limit, hieß es.

In Oberösterreich, wo es eine Teststrecke zwischen Haid und Sattledt gibt, ließ sich keine Bilanz ziehen: Bei der Autobahnpolizei Haid hieß es, Auskunft dürfe nur die Pressestelle der Landespolizei geben. Dort wurde aber an die Landesverkehrsabteilung oder das Innenministerium verwiesen. Beide betonten sinngemäß, dass man keine Statistik über Streckenabschnitte führe oder auswerte, laut Ministerium sei das "nicht relevant".