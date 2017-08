Taxler soll Frau in Wien belästigt und bestohlen haben

Ein Taxifahrer soll eine junge Frau in den frühen Morgenstunden des Mittwochs im Auto sexuell belästigt und bestohlen haben. Die 24-Jährige erstattete Anzeige. Das Landeskriminalamt ermittelt, bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer einen Bericht der Gratiszeitung "Heute". Das Opfer ist noch nicht einvernommen worden.

Laut "Heute" stieg die Wienerin gegen 5.00 Uhr am Schwarzenbergplatz in der Innenstadt ins Taxi und wollte nach Floridsdorf. Im Fahrzeug schlief sie ein, in Strebersdorf wurde sie munter und merkte, dass der Taxilenker auf ihr lag und sie begrapschte. Der Mann soll daraufhin wieder am Fahrersitz Platz genommen und die 24-Jährige zur angegebenen Adresse gebracht haben. Dort erst soll die Frau gemerkt haben, dass ihr Geld fehlt.