Taifun "Mangkhut" nimmt Kurs auf die Philippinen

Ein starker Wirbelsturm bedroht Millionen Menschen auf den Philippinen. Die Behörden forderten am Donnerstag die Bewohner nördlicher Küstengebiete des Inselstaats auf, sich vor Taifun "Mangkhut" in Sicherheit zu bringen. Der Sturm wirbelt derzeit mit Spitzenwindgeschwindigkeiten von bis zu 255 km/h im Pazifik und wird laut philippinischer Wetterbehörde voraussichtlich am Samstag auf Land treffen.

In den gefährdeten Gebieten könnte der Sturm Häuser umreißen und Sturzfluten sowie Überschwemmungen durch starke Regenfälle auslösen, sagte der Chef des Katastrophenschutzrates, Ricardo Jalad. Etwa zehn Millionen Menschen leben nach Angaben des philippinischen Roten Kreuzes in der Gefahrenzone.

Jedes Jahr treffen etwa 20 Wirbelstürme auf den südostasiatischen Inselstaat. "Mangkhut" ist der bisher stärkste in diesem Jahr. Am folgenschwersten war Taifun "Haiyan" im Jahr 2013. Damals starben mehr als 6.300 Menschen.