Supermarkt in Wien-Neubau nach Bombendrohung vorübergehend geräumt

Ein Polizeieinsatz wegen einer Bombendrohung gegen einen Supermarkt hat am Freitag in Wien-Neubau für Aufsehen gesorgt. Die Drohung war gegen 17.00 Uhr bei dem Geschäft in der Kaiserstraße eingegangen. Die Kunden wurden daraufhin aufgefordert, das Geschäft zu verlassen, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Kurz vor 19.00 Uhr gab es Entwarnung, es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden.

Der Einsatz hatte für Aufsehen gesorgt, da sich der Supermarkt an der Ecke zur belebten Mariahilfer Straße befindet. Die Straßenbahnlinie 5 war im Bereich Kaiserstraße unterbrochen. Zunächst hatte es geheißen, in dem Geschäft befinde sich ein verdächtiger Gegenstand. Laut Steirer war jedoch eine konkrete Drohung eingegangen, die sich nun als falsch herausstellte.