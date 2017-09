Südkorea: Nordkorea-Krise könnte "unvorhersehbar" werden

Südkoreas Präsident Moon Jae-in hat vor einer "unvorhersehbaren" Entwicklung der Nordkorea-Krise gewarnt. Es sei nicht mehr absehbar, was passiere, wenn die Regierung in Pjöngjang ihre Provokationen nicht beende, sagte Moon am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Wladiwostok.

Moon sagte bei der gemeinsamen Pressekonferenz, Putin habe Südkorea die volle Unterstützung bei den Bemühungen zur Beilegung der Krise zugesagt. Putin stimme mit ihm überein, dass die Lösung der Atomfrage in Nordkorea oberste Priorität für die Entwicklung in Ostasien habe. Während Südkorea, die USA und Deutschland für härtere Sanktionen plädiert haben, äußerte zuletzt neben Russland auch China Zweifel am Sinn solcher Maßnahmen. Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen hatte am Dienstag nach dem sechsten und bisher größten Nukleartest seines Landes den USA mit weiteren solchen "Geschenkpaketen" gedroht.