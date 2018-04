Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma (76) heiratet örtlichen Medien zufolge eine siebente Frau. Seine rund 50 Jahre jüngere Braut habe in der vergangenen Woche ein gemeinsames Baby zur Welt gebracht, Zumas 23. bekanntes Kind, wie am Samstag unter anderem die Zeitungen "The Citizen" und die Nachrichtenseite "IOL" berichteten.

Bei Zumas Zukünftiger handelt es sich demnach um die 24 Jahre alte Nonkanyiso Conco. Andere Berichte gaben ihr Alter mit 26 an. Eine der größten Zeitungen, "The Star", titelte am Samstag "Frau Zuma Nummer 7".

Polygamie ist in der Kultur der Zulus, einer Volksgruppe aus dem Süden des Landes, nicht unüblich. Zuma war von 2009 bis Februar 2018 Präsident Südafrikas, er war in zahlreiche Korruptionsskandale verwickelt. Zumas Großfamilie lebt in der südlichen Provinz KwaZulu-Natal im Ort Nkandla auf einem Anwesen, das er mit Millionen Steuergeldern ausbauen ließ. Nach jahrelangen Verfahren bis hin zum Verfassungsgericht willigte er ein, einen Teil zurückzuzahlen.

Zuma hat sich von einer seiner Frauen scheiden lassen, Nkosazana Dlamini-Zuma. Sie war jedoch später Ministerin im Kabinett Zumas, Chefin der Kommission der Afrikanischen Union und bewarb sich Ende 2017 erfolglos um Zumas Nachfolge als Chefin der Regierungspartei. Zumas dritte Ehefrau, Kate Mansho, beging 2000 Selbstmord.