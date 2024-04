Straka spielt sich in Hilton Head mit 65er-Runde an Spitze

Golf-Profi Sepp Straka hat seine starke Auftaktleistung beim PGA-Turnier in Hilton Head in South Carolina am Freitag noch übertroffen. Einer 66er- vom Vortag ließ der Wiener auf dem Par71-Kurs eine 65er-Runde folgen und setzte sich damit gleichauf mit den US-Amerikanern Tom Hoge, J.T. Poston und Collin Morikawa in Führung. Ein Trio folgte mit einem Schlag Rückstand auf Rang fünf.

Straka hatte von Rang vier aus mit einem Doppel-Bogey schlecht begonnen, dann startete er aber so richtig durch. Auf den folgenden 17 Löchern ließ der Ryder-Cup-Gewinner des Vorjahres gleich acht Birdies folgen, auf den übrigen Löchern spielte er Par. Damit brachte sich Straka in eine gute Position, um am Wochenende um seinen dritten PGA-Titel zu spielen. Bisher hat der Olympia-Zehnte von Tokio 2021 im Februar 2022 und im Juli 2023 zugeschlagen.