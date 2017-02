Strabag erhält 96 Mio. Euro-Auftrag in der Slowakei

Wien/Nitra (APA) - Eine Tochter des börsennotierten Baukonzerns Strabag hat in der Slowakei einen weiteren Auftrag zum Aufbau des Industrieparks Nitra erhalten. Für 96 Mio. Euro wird ein Abschnitt des Industrieparks nivelliert und aufbereitet, sodass der Autohersteller Jaguar Land Rover darauf Werkshallen errichten kann. Die Arbeiten sollen in rund fünf Monaten abgeschlossen sein, teilte die Strabag am Freitag mit.

Der Industriepark Nitra im Westen des Landes mit seinen rund 2,5 Millionen Quadratmetern ist für die Slowakei von strategischer Bedeutung als Wirtschaftsstandort. Der Fokus liegt auf der Automobilbranche.

Bereits im Vorjahr habe die Strabag einen Teil des Industrieparks für 135 Mio. Euro erschlossen und zwei weitere Aufträge erhalten, so CEO Thomas Birtel. So werde für die slowakische Bahngesellschaft Železnice Slovenskej republiky das Kombiverkehrsterminal Lužianky für 47 Mio. Euro gebaut und als ARGE-Partnerin werde sich die Strabag auch am Ausbau der notwendigen Straßeninfrastruktur mit dem Gesamtwert von 186 Mio. Euro beteiligen.