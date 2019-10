Das neue Video von Vanessa Mai ist bei ihren Fans eingeschlagen wie der Blitz. Gedreht wurde der Clip zum Song „Venedig (Love is in the air)“ natürlich passend dazu in der Lagunenstadt. Dort ist Vanessa Mai in unterschiedlichen, immer sehr sexy Outfits zu sehen. Aber vor allem eins hat es den Fans angetan: In einem hauchzarten Slipdress mit tiefem Dekolleté sowie XXL-Ausschnitt am Rücken. Das Kleid wirft Fragen auf, die umgehend beantwortet werden.