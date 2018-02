Steirische Tierwelt Herberstein gesellte junge Löwin Amira an Caesar

Nach Junglöwe Caesar im Vorjahr ist nun eine Dame in den "Männerhaushalt" des Löwengeheges in der oststeirischen Tierwelt Herberstein eingezogen: Berberlöwin Amira soll ab sofort Simba sowie Caesar Gesellschaft leisten. Das Jungtier wurde im September 2016 im Pilsener Zoo geboren und in sieben Stunden Transportzeit von Tschechien nach Österreich gebracht, teilte die Tierwelt am Mittwoch mit.

Amira stellt für ihren Heimatzoo einen Zuchterfolg dar, denn die Pilsener mussten 41 Jahre auf Löwennachwuchs warten. Nun haben sie die Junglöwin nach Herberstein abgegeben, wo sie gleich bei der Ankunft auf Caesar traf. Die kommenden Wochen sollen den Grundstein für Nachwuchs legen, denn die Tierwelt erwartet sich mit der neuen Dame ebenfalls Zuchterfolge, so der zoologische Leiter in Herberstein, Reinhard Pichler. Der Name Amira kommt aus dem persischen Sprachraum und bedeutet übersetzt "Prinzessin". Sie ist die erste Löwin, die in Herberstein eine neue Heimat finden soll.