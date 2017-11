In Graz ist am Mittwoch die aktuelle Steiermark-Statistik präsentiert worden. Daraus geht hervor, dass es 2016 so viele Geburten wie schon seit 20 Jahren nicht mehr gegeben hat. Die Anzahl der Scheidungen ist die zweitniedrigste im Bundesschnitt, und nicht zuletzt aufgrund von Zuwanderung hat die Steiermark mit 1.237.298 Menschen so viele Einwohner wie noch nie.

Mit 11.214 Geburten im Jahr 2016 (plus 0,6 Prozent gegenüber 2015) und einem Durchschnitt von rund 1,5 Kindern pro Frau verzeichnet die Steiermark so viele Geburten wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. "Als dreifacher Vater trage ich meinen Teil dazu bei", scherzte LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ). Erfreulich sei auch, dass immer mehr Menschen älter als 100 Jahre werden: "Das ist auch für die Gemeinden natürlich positiv, denn je mehr Einwohner sie haben, desto mehr Mittel stehen ihnen zur Verfügung", erläuterte Schickhofer.

Das steirische "Durchschnittsbaby" heißt entweder Tobias oder Anna und ist 3,22 Kilogramm (Mädchen) oder 3,34 Kilogramm (Buben) schwer. Das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt ist angestiegen, es liegt nun bei 30,5 Jahren. Die jüngste Mutter war 14, die älteste 55 Jahre alt. Der Altersunterschied zwischen den Eltern kann auch sehr unterschiedlich sein: Rekordhalter 2016 ist eine 29-Jährige mit ihrem 94-jährigen Partner.

Die Scheidungen sind nach einem Höchststand 2007 wieder zurückgegangen auf 2.030, das ist der niedrigste Wert seit 1991. Da die Menschen immer älter werden, dauern offenbar die Ehen wieder länger: Die Lebenserwartung stieg 2016 bei Männern von 78,5 auf 79,4 Jahre und bei Frauen von 83,8 auf 84,3 Jahre. Das älteste Paar ließ sich übrigens nach der Diamantenen Hochzeit, also nach 60 Jahren Ehe, scheiden.

