Stratosphären-Springer war gestern, Gedenkredner ist heute: Felix Baumgartner wechselt in eine ungewohnte Rolle und wird am 18. Februar in Meran in Südtirol die Gedenkansprache anlässlich des Todestages des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer halten, der am 20. Februar in Mantua erschossen worden war, teilte der Veranstalter der "Andreas Hofer-Landesfeier", der Südtiroler Schützenbund, mit.

Baumgartner hatte sich in den vergangenen Jahren wiederholt politisch geäußert - und dabei ob seiner Aussagen mitunter Kritik hervorgerufen. Er war auch als Unterstützer und Sympathisant der FPÖ in Erscheinung getreten.