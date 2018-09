SPÖ: Kärntner Landesparteivorstand einstimmig für Rendi-Wagner

Der Landesparteivorstand der SPÖ Kärnten hat sich Dienstagfrüh in einer außerordentlichen Sitzung für Pamela Rendi-Wagner als neue Bundesparteivorsitzende der SPÖ ausgesprochen.

Wie Landesparteichef und Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach der Sitzung vor Journalisten sagte, wurde Rendi-Wagner "einstimmig, ohne Enthaltung und ohne Gegenstimmung" als neue Vorsitzende vorgeschlagen.

Man sei sehr froh über diese "eindeutige Haltung in einer nicht leichten Zeit", so Kaiser. Am Dienstag wurden auch die Delegierten für den Bundesparteitag aufgefordert, Rendi-Wagner nach Kräften zu unterstützen.

Festgelegt wurde am Dienstag auch das Prozedere für die Erstellung der Kärntner Kandidatenliste für die EU-Wahl: Kandidaten können bis 10. Oktober bekanntgegeben werden, am 15. Oktober werde die SPÖ-Kärnten dann ein Hearing mit den Kandidaten abhalten und über die Besetzung der Liste abstimmen.