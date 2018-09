Spinne im Auto: Kärntner Lenker verlor Kontrolle über Pkw

Eine Spinne an der Windschutzscheibe hat am Dienstag in Kärnten einen Verkehrsunfall mit Totalschaden ausgelöst. Der 29-jährige Lenker war auf der Görtschitztal-Bundesstraße (Bezirk St. Veit) unterwegs, als er das Getier entdeckte und entfernen wollte. Dabei fuhr er laut Polizei gegen die Leitschiene, der Pkw überschlug sich und kam 50 Meter weiter auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Mann konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien. Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Friesach. Einer 65-jährigen Pensionistin und ihrem acht Jahre alter Enkel, die am angrenzenden Rad- und Gehweg unterwegs waren, wäre der Unfall beinahe zum Verhängnis geworden. Das Wrack blieb nur zehn Meter vor ihnen liegen.