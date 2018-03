Sobotka bekräftigte Schutzfunktion Österreichs für Südtirol

Österreich werde auch in Zukunft an der auf dem Pariser Vertrag von 1946 beruhenden Schutzfunktion für Südtirol festhalten. Dies hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Dienstag bei seinem Treffen mit dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher im Parlament in Wien bekräftigt.

Sobotka habe dabei an den diesbezüglichen Konsens unter allen Parteien im Nationalrat erinnert, hieß es in einer Aussendung der Parlamentsdirektion. Sobotka würdigte Südtirol zudem als internationales Vorzeigemodell einer gelungenen und gelebten Autonomieregelung. Auch über die Auswirkungen der italienischen Parlamentswahl auf Südtirol sei gesprochen worden.