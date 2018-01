Marcel Hirscher ist am Montagabend in Schladming nachträglich als Österreichs "Sportler des Jahres" 2017 ausgezeichnet worden. Der Ski-Star erhielt die Trophäe bei der Startnummernauslosung für das Slalom-Nightrace aus den Händen von Sporthilfe-Funktionär Daniel Gmeiner und Michael Schuen, dem Vizepräsidenten der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria, die die Wahl organisiert hat.

Das werde "auf jeden Fall" Glück für das Rennen am Dienstag bringen, meinte Hirscher. "So eine Auslosung haben wir auch noch nie gehabt, noch dazu live im Fernsehen", sagte der 28-Jährige, während die Tonanlage im Schladminger Stadtzentrum mehrmals streikte.

Hirscher hatte die Sportlerwahl im vergangenen Herbst zum vierten Mal für sich entschieden, damit ist er nun gemeinsam mit seinem Ex-Ski-Kollegen Hermann Maier Rekordsieger. Weil er am Tag der Sporthilfe-Gala am 2. November gleichzeitig in Prag von der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) als "Europas Sportler des Jahres" ausgezeichnet wurde, konnte er den Preis damals nicht entgegennehmen.

Der Salzburger feierte am Ende der Saison 2016/17 zum sechsten Mal in Folge den Gewinn des Gesamtweltcups. In St. Moritz wurde er sowohl im Riesentorlauf als auch im Slalom Weltmeister und holte Silber in der Kombination.