Ski alpin: Vonn in Cortina zum 40. Abfahrtssieg

Ramona Siebenhofer war als Vierte - 1,25 Sekunden zurück und 0,27 hinter dem Podest - beste Österreicherin.

Lindsey Vonn hat am Samstag in Cortina d'Ampezzo ihren 40. Weltcupsieg in einer Abfahrt gefeiert. Beim ersten Erfolg in dieser Disziplin seit 364 Tagen hatte der US-Skistar, der zur ältesten Gewinnerin im Damen-Weltcup avancierte, 0,92 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Tina Weirather aus Liechtenstein. Es war der insgesamt 79. Weltcupsieg der 33-Jährigen.