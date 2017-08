Der österreichische Immobilienkonzern Signa rund um den Tiroler Investor Rene Benko hat sich eines der letzten noch verbleibenden, unbebauten Grundstücke im Bereich der Mediaspree in Berlin gesichert. Das Engagement in der deutschen Hauptstadt soll weiter ausgebaut werden, in den kommenden Jahren werden dort über 2 Mrd. Euro investiert, teilte Signa am Dienstag mit.

"Berlin hat sich zu einem boomenden Investitionsstandort entwickelt und ist gefragt wie nie zuvor", so Signa-Vorstand Timo Herzberg. Auf dem Grundstück direkt an der Mercedes-Benz Arena soll ein Büroturm mit einer Höhe von 90 Metern und einer Bruttogeschoßfläche von 50.000 Quadratmetern errichtet werden. Es liegt unmittelbar neben dem Ostbahnhof, "mit sehr guter Anbindung zum neuen Flughafen", schreibt Signa.

Mediaspree gilt als einer der "gefragtesten Bürostandorte Berlins in der Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche mit prominenten Mietern wie Zalando, Mercedes Benz, Coca-Cola, Universal Music und MTV".