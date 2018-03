Mikaela Shiffrin hat zum zweiten Mal in Folge den Alpinski-Gesamtweltcup gewonnen. Die Rennläuferin aus den USA ist fünf Rennen vor Schluss nicht mehr einzuholen, da ihre Konkurrentin Wendy Holender aus der Schweiz im Riesentorlauf am (heutigen) Freitag nicht genügend Punkte machte.

Mikaela Shiffrin sagte, sie fühle sich auch deswegen erleichtert, weil vor ihrem Sieg im vergangenen Jahr zahlreiche Konkurrentinnen verletzt ausgefallen waren. "Nach letztem Jahr, als ich den Gesamtweltcup gewonnen habe, haben einige Leute gemeint, das ist ein bisschen 'fake', weil die anderen Mädchen nicht da waren", meinte sie. "Das fühlt sich wie eine Bestätigung für mich an."

© APA/Martin Hirsch

Nach dem Finale 2017 in Aspen habe sie sich gefragt, wie sie das noch einmal schaffen könne. "Das ist so viel Arbeit!", berichtete Shiffrin lachend. Sie glaube, dass es heuer nach Aare etwas entspannter für sie werden könnte. Hinsichtlich des Slaloms in Ofterschwang am Samstag gab sie sich zuversichtlich. "Das ist eine weitere Chance. Sie haben einen wirklich guten Job mit der Piste gemacht heute. Es ist etwas überraschend, wie gut es im zweiten Lauf war, angesichts dessen, wie warm es ist."

Von Shiffrin gab es besonderes Lob für ihre baldige Ex-Markenkollegin Michaela Kirchgasser. "Kirchi war wahrscheinlich die erste Person im Weltcup, die wirklich mit mir gesprochen hat. Ich war beim Atomic Media Day im Herbst, und sie hat gesagt: 'Hi, ich bin Michaela Kirchgasser'", erzählte die Amerikanerin. "Das war einfach, wie ihre Persönlichkeit ist. Sie ist immer sehr nett, nie arrogant. Mir hat gefallen, wie sie auf Leute zugegangen ist. Es wird echt traurig sein, wenn sie nicht mehr da ist."