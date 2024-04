Sebastian Ofner trifft in Monte Carlo auf Evans

Sebastian Ofner hat in der ersten Runde des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo ein machbares Los erhalten. Der 27-jährige Steirer, der zum ersten Mal im Fürstentum antritt, bekommt es erstmals mit dem Briten Daniel Evans zu tun. Der 33-jährige liegt im ATP-Ranking fünf Plätze vor Österreichs bestem Tennisspieler an 42. Stelle.

Bereits ab Samstag im Einsatz ist in Monaco Dominic Thiem. Der Ex-Weltranglisten-Dritte traf in der ersten Qualifikationsrunde auf den Franzosen Arthur Cazaux (Nr. 12 gesetzt). Thiem steht ein wenig unter Zugzwang, möchte er seine Top-100-Position halten. Er ist aktuell Nummer 91 im ATP-Ranking, nach Monte Carlo fallen ihm 45 Zähler vom Zweitrunden-Aus im Vorjahr am gleichen Schauplatz aus der Wertung. Damit wäre er - ohne Berücksichtigung der Konkurrenz - aktuell gerade noch auf Platz 100.