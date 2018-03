Schweizer Atomkraftwerk Mühleberg nach Störung wieder in Betrieb

Das Schweizer Atomkraftwerk Mühleberg ist nach einer Störung wieder am Netz. Ein gemessener Anstieg der Radioaktivität in den Dampfleitungen hatte am Mittwoch zu einer automatischen Schnellabschaltung der Anlage geführt. Im Rahmen von Tests kam es zu einem kurzzeitigen Anstieg des Wasserstoffs in der Wassereinspeisung zum Reaktor, teilte der Energiekonzern BKW am Donnerstag mit.

Dadurch erhöhte sich die Radioaktivität in der Dampfleitung kurzzeitig. Das Überwachungssystem registrierte diesen Anstieg und löste automatisch die Absperrung der Dampfleitungen aus, wie Untersuchungen im Verlauf des gestrigen Tages laut BKW ergaben. Gefahr für Bevölkerung und Umwelt bestand nicht.

Nach der Zustimmung durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI konnte die Anlage wieder hochgefahren werde. Seit Donnerstagvormittag ist sie wieder am Netz.

Das AKW Mühleberg ist seit 1972 am Netz. Ende 2013 gab die BKW bekannt, dass sie "Mühleberg" abschalten will, weil sich eine Nachrüstung finanziell nicht mehr lohne. Das AKW soll im Dezember 2019 vom Netz genommen werden.