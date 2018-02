Schulz vor Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen zuversichtlich

Vor der Fortsetzung der Verhandlungen von Union und SPD über eine Neuauflage der Großen Koalition in Deutschland hat SPD-Chef Martin Schulz das Ziel bekräftigt, die Gespräche am Dienstag abzuschließen. "Wir haben guten Grund anzunehmen, dass wir heute zu einem Ende kommen werden", sagte Schulz am Dienstag vor Beginn der Gespräche im Konrad-Adenauer-Haus der CDU in Berlin.

Er hoffe, dass es am Ende ein "gutes Ergebnis" gebe. Es gehe darum, eine stabile, dauerhafte Regierung zu bilden. Berichte, in der Außenpolitik gebe es noch große Probleme, wies Schulz zurück. In der Europa-Politik sei man zu einem "hervorragenden Ergebnis" gekommen.

Es zeige sich, dass alle Seiten gut beraten gewesen sein, sich Reservetage einzuräumen, sagte Schulz. Ursprünglich sollten die Gespräche bereits am Sonntag abgeschlossen werden. Knackpunkte sind nach wie vor die Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik.