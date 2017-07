Schubhäftling legte in Wien Feuer in Zelle

Ein Schubhäftling hat am Montag um 18.00 Uhr in einer Einzelzelle im Polizeianhaltezentrum (PAZ) am Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt Feuer gelegt und eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Der 34-jährige Nigerianer zündete mit einem Feuerzeug Klopapier und ein Handtuch an. Beamte löschten den Brand rasch mit einem Feuerlöscher, berichtete die Polizei.

Der Mann wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde er nach kurzer ambulanter Behandlung wieder in das PAZ gebracht. Einen Grund für seine Tat gab der 34-Jährige nicht an. Er befindet sich seit 19. Juni im PAZ am Hernalser Gürtel und war aus disziplinären Gründen in einer Einzelzelle untergebracht. Das Feuerzeug und Tabak durfte er bei sich haben. In der Zelle entstanden leichte Brandschäden.