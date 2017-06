Der Schöpfer von Paddington Bär, Michael Bond, ist tot. Der britische Schriftsteller starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren, wie sein Verlag HarperCollins am Mittwoch mitteilte. Bond erfand den berühmten kleinen Bären mit dem blauen Dufflecoat und dem roten Hut im Jahr 1958. Die Bücher über ihn wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft sowie 2014 verfilmt.