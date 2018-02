Autofahrer fluchten, doch die Wintersportler freute es: Ungewöhnlich starke Schneefälle haben den Pariser Montmartre in ein Skiparadies verwandelt. Zahlreiche Menschen fuhren am Mittwoch auf Skiern, mit Snowboards oder Schlitten die Hänge unterhalb der berühmten Kirche Sacre-Coeur in der französischen Hauptstadt herunter. Auch die Straßen auf dem Montmartre verwandelten sich in Skipisten.

"Der Schnee ist gut, ein wenig pudrig, etwas weniger gut als 2010, aber das war ein historisches Jahr", sagte Gilles, der die Aufschrift "Montmartre-Skiclub" auf seiner Jacke trug. Seinen Nachnamen wollte er aus Angst vor einem Strafzettel nicht nennen. Denn die Stadt hat Skifahren am Montmartre verboten - deshalb sei er auch das einzige Mitglied seines "Skiclubs", gestand Gilles.

Die Wachleute auf dem bei Touristen beliebten Hügel beschränkten sich vorerst auf eine Verwarnung: "Eigentlich kostet euch das 68 Euro", erinnerte ein Polizist die Skifahrer.

Ohnehin ist der Montmartre nur rund 130 Meter hoch - und streitet sich seit jeher mit der Anhöhe von Belleville im Osten von Paris um den Titel des höchsten Hügels der Stadt. Das änderte aber nichts an dem Vergnügen: "Gestern war ich hier der erste", erzählte Aurelien, der sich eine Kamera um den Hals gehängt hatte, um seinen Slalom zwischen Treppenstufen und Bänken zu filmen. Auch wenn die Abfahrt nur wenige Sekunden dauerte: "Der Spaß ist doch, in Paris Ski zu fahren", sagte er.