Schallenberg zu Gesprächen in Saudi-Arabien

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hält sich am Donnerstag zu einem eintägigen Besuch in Saudi-Arabien auf. Vor dem Hintergrund der dramatischen Lage nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem darauf folgenden Gazakrieg trifft Schallenberg in Riad seinen dortigen Amtskollegen Faisal bin Farhan Al Saud, den Nationalen Sicherheitsberater Musaad Bin Mohammed Al-Aiban und Wirtschaftsminister Faisal Alibrahim.

Saudi-Arabien gehöre zu den "besonders gewichtigen Stimmen in der Region", erklärte Schallenberg im Vorfeld der Reise. "Ihren Einfluss braucht es, um eine kurzfristige Stabilisierung der Lage und eine langfristige Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten möglich zu machen."

Saudi-Arabien strebte zuletzt eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel an. Die Eskalation des Konflikts im Gazastreifen bremste die Annäherung zwischen den beiden Staaten aber erheblich. Riad will Beziehungen mit Israel erst aufnehmen, wenn es einen unabhängigen und anerkannten Palästinenserstaat gibt - den aber die derzeitige israelische Regierung unter Benjamin Netanyahu dezidiert ablehnt.

Demgemäß meint auch Schallenberg: "So illusorisch Friede in der Region derzeit klingen mag, so unumgänglich sind alle Bemühung zur Freilassung der über 100 Geiseln, die immer noch in den Fängen der Terrororganisation Hamas sind und zur Verbesserung der Lage der Zivilbevölkerung in Rafah. Nach wie vor befinden sich 800.000 Menschen im Süden Gazas, ohne unmittelbaren Ausblick auf Verbesserung."

Ursprünglich wollte Schallenberg zuvor in Kairo auch seinen ägyptischen Amtskollegen Sameh Shoukry treffen, dieser wurde aber kurzfristig als Vertreter seines Landes zu den Trauerfeierlichkeiten für den tödlich verunglückten iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und dessen Außenminister Hossein Amirabdollahian nach Teheran entsandt.