Salzburg und Sturm starten mit Siegen in Meistergruppe

Tabellenführer Red Bull Salzburg und Verfolger Sturm Graz sind mit klaren Siegen in die Meistergruppe gestartet. Die Steirer meldeten sich am Sonntag nach dem Europacup-Aus mit einem 4:0-Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt zurück, wenig später hatte Salzburg beim 5:1 gegen den TSV Hartberg auch dank langer Überzahl keine Probleme. In der Tabelle führt der Serienmeister weiter zwei Punkte vor Sturm, ehe es nach der Länderspielpause zum direkten Duell in Graz kommt.

Dahinter bleibt es beim packenden Vierkampf um den dritten Platz. Der LASK und Rapid hatten sich bereits am Freitag torlos getrennt, die Linzer haben damit einen Zähler mehr als die Hütteldorfer, Klagenfurter sowie Hartberger. Der Rückstand des LASK auf Salzburg beträgt nach der ersten von zehn Runden in der Meistergruppe bereits zehn Punkte.