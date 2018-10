Salvini will klar von Brüssels Sparpolitik abweichen

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hält an den Budgetplänen der Regierung in Rom fest, gegen die Brüssel Bedenken angemeldet hat. "Brüssels Sparpolitik hat Italien verarmt. Es ist unsere Pflicht, genau das Gegenteil als diese Sparpolitik voranzutreiben", sagte Salvini bei einer Pressekonferenz am Montag in Rom.

"Als Vizepremier achte ich auf die Reaktionen der Finanzmärkte, doch das Recht der Italiener auf Arbeit und Pensionen hat Vorrang. In Sachen Budgetentwurf will ich im Namen der Regierung klar sagen, dass es kein Zurück gibt", sagte Salvini bei einem Treffen mit der Vorsitzenden der französischen Nationalen Versammlung (RN), Marine Le Pen.

Salvini erklärte, dass er mit Le Pens rechtspopulistischer Gruppierung gemeinsame Kandidaten für die EU-Parlamentswahlen im Mai plane. "Wir arbeiten an einer 'Front der Freiheit' mit einem gemeinsamen Plan und gemeinsamen Kandidaten", sagte der Lega-Chef.