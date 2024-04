Saison für Salzburgs Ulmer nach Wadenverletzung zu Ende

Andreas Ulmer wird diese Saison nicht mehr im Einsatz für Red Bull Salzburg zu sehen sein. Wie der Fußball-Meister am Dienstag via X bekannt gab, zog sich der Linksverteidiger im Spiel gegen Klagenfurt am Sonntag eine "gravierende" Verletzung in der Wade zu. Ulmer falle für sechs Wochen aus, die Saison ist für den 38-Jährigen damit vorzeitig zu Ende. Der Vertrag von Ulmer beim Serienmeister läuft im Sommer aus, eine Verlängerung ist nicht angedacht.

Der ehemalige Teamspieler spielt seit Jänner 2009 für Salzburg und holte mit den "Bullen" bisher 13 Meistertitel. Damit ist Ulmer Rekordhalter in Österreich. Wie es um seine Zukunft über die Saison hinaus bestellt ist, ist unklar. "Ich würde natürlich gern bei meinem Herzensklub in Salzburg weitermachen, aber mir wurde gesagt, dass das nicht möglich ist. Demnach ist das meine letzte Saison hier", bestätigte der in dieser Saison von Verletzungen geplagte Ulmer vor wenigen Tagen gegenüber den "Salzburger Nachrichten".

Es soll eine Anfrage von einem Verein aus der Schweizer Super League geben. "Ich bin offen für alles, egal wo in Europa", sagte der Verteidiger dazu. Einen Job als Co-Trainer in der Salzburger Akademie soll er ausgeschlagen haben.