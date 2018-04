Der Frischkäse "Explorateur 250g 75% F.i.T" (Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.04.2018 und 26.04.2018) ist vom Hersteller Fromagere de la Brie zurückgerufen worden. Die Erzeugnisse, die auch in Österreich erhältlich sind, könnten Listerien enthalten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Betroffen sind laut Erzeuger nur die Produkte mit der Charge: Lot N°77432-H045 und Charge: N°77432-H057". Andere Chargen und Produkte von Fromagere de la Brie seien nicht betroffen.