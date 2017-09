Rohingya - Macron nennt Gewalt in Myanmar "Völkermord"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Gewalt gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar als "Völkermord" bezeichnet. Frankreich arbeite mit anderen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats an einer Verurteilung "dieses Genozids, der sich abspielt, dieser ethnischen Säuberung", sagte Macron am Mittwoch dem französischen Fernsehsender TMC.

Der seit Jahren andauernde Konflikt in Myanmar war Ende August eskaliert, als Rohingya-Rebellen Soldaten und Polizisten angriffen und dutzende Sicherheitskräfte töteten. Das Militär reagierte mit Gegengewalt. Hunderte Menschen wurden umgebracht, ihre Häuser niedergebrannt. Auch die UNO spricht von "ethnischen Säuberungen". Mehr als 420.000 Rohingya flüchteten ins benachbarte Bangladesch.