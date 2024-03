Sieben Jahre Haft hat am Montag am Landesgericht Korneuburg eine 50-Jährige erhalten, die den Schmuggel von mindestens 50 Kilo Kokain aus den Niederlanden und Belgien nach Österreich organisiert haben soll. Die Frau bekannte sich nicht schuldig. Belastet wurde sie von einem wegen Drogenhandels verurteilten Slowaken, der in dem Schöffenprozess die Aussage verweigerte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil die Verteidigung keine Erklärung abgab.

Die Angeklagte wurde schuldig gesprochen, über mehrere Jahre hinweg - bis zumindest Juli 2022 - als Mitglied einer kriminellen Vereinigung die Einfuhr von Kokain mit Schmuggelfahrzeugen nach Österreich organisiert zu haben, indem sie Kurieren das Suchtgift übergab und sie beauftragte, es an Großabnehmer weiterzugeben. Mindestens 50 Kilo zu einem Preis von je 38.000 Euro sollen an einen inzwischen rechtskräftig verurteilten Mann - den Kopf einer slowakischen Gruppe - gegangen sein.