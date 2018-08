Prozess in Graz: Hepatitis C-Kranker wollte Pfleger beißen

Ein 25-Jähriger ist am Dienstag wegen eines ungewöhnlichen Vorfalls in Graz vor Gericht gestanden: Er soll in der Nervenklinik versucht haben, mehrere Pfleger und Justizwachebeamte zu beißen. Da er an Hepatitis C erkrankt ist, wurden diese Versuche als "vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten" eingestuft.

Der Beiß-Vorfall hatte sich schon im Jahr 2015 ereignet, danach war der junge Ungar unter anderem in Deutschland und seiner Heimat. Nachdem er im Juli einige Diebstähle in Wien versucht hatte, wurde er geschnappt und stand nun in Graz vor Gericht. Er erzählte, dass er seit seinem 14. Lebensjahr Drogen nimmt, mittlerweile ist er auch von verschiedenen Medikamenten abhängig. Seine Sucht wollte er mit Ladendiebstählen finanzieren.

Als er 2015 in Graz in der Nervenklinik war, rastete er völlig aus. Zunächst begann es harmlos, er war im Krankenhaus in seinem Zimmer und schaute sich "Tom und Jerry" an. "DIe sind dann aus dem Fernseher heraus gestiegen und haben sich neben meinem Bett geprügelt", schilderte er. Er hatte selbst den Verdacht, dass er Halluzinationen haben könnte.

Doch erst beim Duschen eskalierte die Situation. Die Pfleger ermahnten ihn, endlich aus der Dusche heraus zu kommen, da drehte er durch. Er versuchte laut Ankläger, die Pfleger zu beißen. Als ihm das nicht gelang, biss er sich selbst ins Handgelenk und in die Zunge und bespuckte die Pfleger sowie die zu Hilfe gerufenen Justizwachebeamten mit seinem Blut.

An den Vorfall konnte er sich nicht mehr erinnern, nur an das Gefühl danach: "Es war als wenn man mich aus einem Traum aufwecken würde, es war da so eine Leere." Dass sein Blut gefährlich für andere sein könnte, war ihm schon bewusst, hatte es doch auch einen Zwischenfall mit einer Schere gegeben. Es stach sich selbst in Arme und Beine und wollte die Schere dann einem Kollegen hineinstechen "weil ich an Hepatitis leide", wie er bei der Polizei ausgesagt hatte.

"Haben Sie Gras auch genommen?", wollte Richterin Julia Riffel wissen. "Im Krankenhaus? Das geht nicht?", meinte der Angeklagte empört, was dem Gerichtspsychiater ein lautes Lachen entlockte. Ein Urteil wurde für den Nachmittag erwartet.