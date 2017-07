Wien (APA) - Ab 2018 soll sich auch über indirekten Wege durch Futtermittel kein Palmöl mehr in Produkten finden, die das AMA-Gütesiegel tragen, kündigte Agrarminister Andrä Rupprechter am Donnerstag im Nationalrat an. Die Gespräche mit der AMA hätten dazu bereits stattgefunden. Die Behörde habe Maßnahmen zugesagt, um auch den bereits jetzt minimalen Einsatz zu beenden.

Insgesamt werden in Österreich pro Jahr rund 457.000 Tonnen pflanzlicher Fette und Öle verbraucht, sagte der Minister weiters laut Parlamentskorrespondenz. 2016 waren davon 43.000 Tonnen, also weniger als zehn Prozent, Palmöl und Palmfett. Der Verbrauch zeige auch seit einigen Jahren eine fallende Tendenz.