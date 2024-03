Porsche Austria als "Printwerber des Jahres" ausgezeichnet

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat Posche Austria zum "Printwerber des Jahres" 2023 ausgezeichnet. Am Donnerstagabend wurden im Rahmen der ADGAR-Gala im Wiener Konzerthaus die besten Print- und Onlinewerbungen prämiert. Unter den Agenturen wurden Demner, Merlicek & Bergmann/DMB, BBDO Wien, Jung von Matt/DONAU, Havas Village Wien, Serviceplan Wien Nord, Brokkoli, UniqueFessler, We Make Stories, Publicis Media und DDB Wien für ihre Kreativleistungen gekürt.

Im Rahmen der Gala lobte der VÖZ-Präsident und Styria-Media-Vorstandsvorsitzender Markus Mair nicht nur den Gewinner Porsche für seine "auffälligen und impactstarken Sonderwerbeformen", sondern beklagte auch die schwache Buchungssituation am Werbemarkt. "Die Big-Tech-Plattformen haben mit 2,066 Mrd. Euro erstmals mehr Werbegeld in Österreich eingenommen als alle klassischen Medien mit insgesamt 1,894 Mrd. Euro. Dies ist eine Entwicklung, die auch Politik und Gesellschaft bedenklich stimmten sollte", so Mairt. Kritische Recherche sei für eine demokratische Gesellschaft unverzichtbar, aber nur möglich, wenn auch die Finanzierung der Medien gesichert sei.