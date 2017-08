Polizisten retteten deutsches Urlauberpaar aus dem Wolfgangsee

Die Polizei hat am Montagabend ein deutsches Urlauberpärchen aus dem Wolfgangsee gerettet. Die Beamten aus St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) waren um 18.40 Uhr auf routinemäßiger Streifenfahrt mit dem Boot, als sie die 23-jährige Frau und den 24-jährigen Mann mit ihrer Plastikschwimminsel etwa in der Seemitte entdeckten, teilte die Polizei OÖ am Mittwoch mit.

Die beiden kämpften mit ihrer Plastikschwimminsel vergeblich gegen die rund 20 Zentimeter hohen Wellen und den stärker werdenden Wind an. Die Beamten bargen die bereits erschöpften, aber unverletzten Urlauber sowie die Schwimminsel und brachten sie zurück nach Abersee (Salzburg). Sie waren durch den Wind rund einen Kilometer weit abgetrieben worden.