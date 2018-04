Polizei in Triest zeigte Minderjährigen wegen IS-Propaganda an

Die Polizei in Triest hat einen italienischen Minderjährigen algerischer Herkunft angezeigt, der über Chatlines und geschlossenen Gruppen in Internet Propaganda für den Islamischen Staat betrieb. Dabei hetzte er zu terroristischen Anschlägen auf, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Bisher war in Italien noch nie ein Minderjähriger der fundamentalistischen Propaganda im Internet beschuldigt worden. Die Polizei beschloss mit einem Jugendgericht Maßnahmen zur "Entradikalisierung" des Teenagers, was auch mithilfe eines Imams erfolgen soll.