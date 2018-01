PISA-Auswertung: SPÖ gegen "Separieren" und für mehr Gratis-Betreuung

SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid sieht sich durch die Sonderauswertung der PISA-Studie zu Kindern, die trotz Benachteiligungen gute Leistungen bei der Studie erbringen, in ihrer Forderung nach kostenfreien Ganztagsschulplätzen bestätigt. Überdies brauche es mehr soziale Durchmischung an Schulen. Bei der Regierung stünden aber "Separieren, Aussondern und Druck im Vordergrund".

Die Auswertung zeige, dass "speziell ganztägige Schulangebote" positive Effekte in Bezug auf die Bildungsgerechtigkeit mit sich bringen, so die Ex-Bildungsministerin, die in einer Aussendung auf den unter ihrer Zuständigkeit auf den Weg gebrachten Ausbau der Ganztagsschulen verwies. Damit möglichst flächendeckende Angebote gerade von jenen genutzt werden, die sie tatsächlich benötigen, müssten diese vor allem kostenfrei sein. In dem Bericht zeige sich auch, wie sehr benachteiligte Schüler vom Austausch mit Kindern aus sozial stärkeren Familien profitieren. Laut Hammerschmid stehen dem aber geplante Maßnahmen der Regierung, wie eigene Deutschklassen, die durchgängige Vergabe von Ziffernnoten oder Aufnahmeverfahren an Gymnasien, entgegen.