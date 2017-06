Pflege: NEOS wollen System-Umstellung

Der Pflegeregress in seiner derzeitigen Form ist für die NEOS "inakzeptabel". Besonders stört Parteichef Matthias Strolz, dass es unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern gibt. Zwar hält er einen finanziellen Beitrag der Betroffenen für in Ordnung, doch sollt auch die öffentliche Hand mehr zuschießen.

Konkret denkt Strolz, wie er bei einer Pressekonferenz Dienstagvormittag ausführte, an einen neuen Pflegefonds. Dieser sollte über Anteilsverkäufe bei den (teil-)staatlichen Energieversorgern befüllt werden. Eine Erbschaftssteuer, die von der SPÖ zur Finanzierung vorgeschlagen wird, lehnt der NEOS-Obmann zumindest derzeit ab.

Ob seine Partei bei einer Regress-Abschaffung noch vor der Wahl mitgehen würde, ließ Strolz offen. Dies hänge davon ab, ob die Gegenfinanzierung geklärt sei.