Pflege: Hartinger macht Ländern Hoffnung auf mehr Mittel

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) macht den Ländern Hoffnung auf mehr Mittel zum Ausgleich der durch die Abschaffung des Pflegeregresses entstandenen Kosten. Zuerst müsse man gemeinsam Kriterien festlegen, wie viel diese tatsächlich ausmachten, sagte sie im ORF-Magazin "ECO" - "und danach werden wir entscheiden, inwieweit eine zusätzliche Finanzierung seitens des Bundes notwendig ist."

Caritas-Präsident Michael Landau kritisierte indes in der ORF-"ZiB2" die "unwürdige" Diskussion, "als wären pflegebedürftige Menschen ein Kostenproblem für die Politik". Grundsätzlich bekannte er sich weiterhin zur Abschaffung des Regresses, merkte aber an, dass dieser Schritt nicht zu Ende gedacht worden sei. Es habe sich dabei um einen raschen Beschluss in Zeiten des Wahlkampfes gehandelt. Landau forderte daher erneut eine umfassende Pflegereform.